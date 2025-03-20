Сбер возглавил рейтинг надежных российских банков

Сбер занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 100 надежных российских банков. Список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, Сбербанк является абсолютным рекордсменом среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли. По итогам 2024 года она достигла 1,58 трлн рублей - рекордного результата за всю историю группы.

Второе место в рейтинге занимает банк ВТБ. По данным издания, в 2024 году банк заработал более 551,4 млрд рублей, что стало рекордом для группы. ВТБ - активный игрок на рынке корпоративного кредитования и в ВЭД, один из крупнейших розничных банков России.

Замыкает тройку лидеров Райффайзенбaнк, "дочка" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Чистая прибыль группы RBI в 2024 году составила около 1,16 млрд евро, из них значительную часть - 873 млн евро принесла российская "дочка".

В рейтинг издания также вошли Ситибанк, Юникредит банк, KEB HNB RUS, БНП Париба банк, Тойота банк, Дойче банк, Чайнасельхозбанк и другие.