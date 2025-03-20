Forbes: Сбер возглавил рейтинг надежных российских банков 2025 года

ТАССиещё 1

Сбер занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 100 надежных российских банков. Список опубликован на сайте издания.

Сбер возглавил рейтинг надежных российских банков
© РИА Новости

Как пишет журнал, Сбербанк является абсолютным рекордсменом среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли. По итогам 2024 года она достигла 1,58 трлн рублей - рекордного результата за всю историю группы.

Второе место в рейтинге занимает банк ВТБ. По данным издания, в 2024 году банк заработал более 551,4 млрд рублей, что стало рекордом для группы. ВТБ - активный игрок на рынке корпоративного кредитования и в ВЭД, один из крупнейших розничных банков России.

Замыкает тройку лидеров Райффайзенбaнк, "дочка" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Чистая прибыль группы RBI в 2024 году составила около 1,16 млрд евро, из них значительную часть - 873 млн евро принесла российская "дочка".

В рейтинг издания также вошли Ситибанк, Юникредит банк, KEB HNB RUS, БНП Париба банк, Тойота банк, Дойче банк, Чайнасельхозбанк и другие.

Компании
Ситибанк
ЮниКредит Банк
Банк ВТБ
Сбербанк России