Медведев высказался о возвращении западных компаний в РФ

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые западные бренды не вернутся на российский рынок, но и «черт с ними». Об этом сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что западным компаниям будет сложно вернуться в Россию. Он отметил, что РФ никого не выгоняла - бренды ушли сами, кто-то под давлением властей своих стран, кто-то из страха, а кто-то решил поддерживать Украину.

Замглавы Совбеза указал, что многие ниши на российском рынке уже заняты отечественными компаниями. Он подчеркнул, что бизнесмены из РФ «честно завоевали свое место под солнцем».

«А иностранцы? Во-первых, никто еще официально не обратился. Так, неформально почву щупают. Во-вторых, будут ждать отмашки от начальства. <…> Какие-то не вернутся вовсе. Черт с ними, не жалко», - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что вернуться попытаются те компании, которые «оставили приоткрытой дверь для возврата». Медведев предупредил, что в некоторых случаях снятие санкций «вообще пойдет не на пользу» российским производителям.

СМИ сообщали, что на фоне улучшения геополитической ситуации зарубежные бренды начали разрабатывать планы по возвращению в Россию. Эксперты предполагают, что первыми на рынок РФ попробуют вернуться американские компании - Coca-Cola, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие.