«Селигдар» выступил генеральным партнером Дня оленевода

Полиметаллический Холдинг ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG; далее «Холдинг», «Селигдар») поддержал проведение традиционного праздника День оленевода, который прошел в окрестностях села Хатыстыр, административном центре Беллётского наслега Алданского района Республики Саха (Якутия).

© Пресс-служба

В этом году мероприятие было приурочено к 80-летию Победы и 50-летию «Селигдара». В этом году он стал рекордным по количеству посетивших его гостей.

© Пресс-служба

В основе праздника – элементы и традиции национальной культуры эвенков. Его ежегодное проведение – это яркий пример сохранения и продолжения национальных традиций и обычаев, а также культурных, исторических и духовных ценностей эвенкийского народа.

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© Пресс-служба

Программа включала ряд творческих конкурсов, среди которых определяли лучших запевал эвенкийских хороводов и песен, изготавливали стружку илаптын для розжига костров, обустраивали чум «Урикит» и определяли лучший национальный костюм «Тэткэ», а также соревновались в приготовлении строганины.

© Пресс-служба

Кульминацией праздника стало проведение оленьих гонок, которые собрали огромное количество зрителей. Кроме того, на Дне оленевода был разыгран новый снегоход «Буран», который был предоставлен «Селигдаром».

Посмотреть, как состоялся праздник можно в сообществе «Селигдара» в VK.