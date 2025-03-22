В Сербии пообещали принимать решения по NIS только совместно с РФ

Власти Сербии будут принимать решения о будущем компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) только совместно с Россией, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Об этом пишет РИА Новости.

В NIS свыше 56% принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому». В январе 2025 года США ввели санкции против компании и потребовали полностью вывести из нее российский капитал.

Попович уточнил, что обсудил ситуацию с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

«Важно, что все, что мы делаем по вопросу NIS, делаем вместе с «Газпром нефтью» и вместе с нашими российскими партнерами и все решения будем принимать вместе», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что «Нефтяная индустрия Сербии» направила в Минфин США письмо с просьбой исключить компанию из перечня специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, который ведет американское Управление по контролю за иностранными активами.