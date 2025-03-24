Руссефф переизбрали главой Нового банка развития БРИКС

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС, и она останется на посту главы НБР.

«Меня переизбрали», – приводит слова Руссефф ТАСС со ссылкой на O Globo.

Руссефф сообщила, что члены НБР выдвинули ее кандидатуру, которую единогласно поддержало правление финансовой организации.

Кроме того, Руссефф подчеркнула, что страны БРИКС будут и дальше активно участвовать во взаимовыгодных инвестиционных проектах, а не создавать единую валюту сообщества. Она отметила, что внимание будет сосредоточено на инвестициях и инвестиционных платформах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Руссефф была назначена на пост президента Нового банка развития, созданного странами БРИКС, в 2023 году. В октябре 2024 года президент России Владимир Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Руссефф.