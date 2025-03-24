Работодатели в России решили увеличить один вид трат вместо зарплат

Большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты для сотрудников вместо повышения им зарплат. Об этом со ссылкой на исследование НПФ «Достойное будущее» сообщает газета «Ведомости».

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В опросе приняли участие представители 250 российских компаний. Большая часть из них (78 процентов) нарастили траты на соцпакеты в 2024 году, а 82 процента планируют увеличить этот вид расходов и в 2025-м. Каждый четвертый собирается увеличить расходы на 10-15 процентов, каждый пятый (20,66 процента) — на 15-20 процентов. Почти каждый шестой опрошенный говорит об увеличении трат на 5-10 процентов и 8,2 процента нарастит менее чем на 5 процентов.

Среди планируемых расходов — программы повышения квалификации и обучения (60 процентов), психологическая поддержка и консультации (57 процентов), ДМС (56,6 процента), программа компенсации обедов (49 процентов) и спортивные направления (44 процента), а также корпоративная пенсионная программа (36 процентов).

В условиях достигшей апогея гонки зарплат вкладывать деньги в соцпакет значительно легче и дешевле, так как дальнейшее увеличение зарплат может поставить под угрозу маржинальность бизнеса, отметила заместитель гендиректора по персоналу компании «Эвоком» Ольга Ясырева. Чтобы расширить программу ДМС, компании достаточно доплатить по 5000 рублей за сотрудника, а чтобы оплатить услуги психологов или юристов для сотрудников уйдет порядка миллиона рублей, что гораздо выгоднее для компаний с численностью около 1500 человек.

По словам директора по персоналу HR-платформы Skillaz Ксении Степановой, увеличение соцпакета повышает лояльность, вовлеченность сотрудников и помогает их удержать, так как работники ощущают заботу со стороны работодателя. Также соцпакет оказывается важным для сотрудников, которые ценят не только зарплату, но и комфортные условия труда.

Чтобы справиться с нехваткой рабочих рук в стране, власти собираются пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян. Безработица в стране снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. На фоне этого в Центробанке называют растущие быстрее производительности труда зарплаты граждан и в целом ситуацию на рынке труда одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики регулятора.