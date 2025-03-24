«Лента.ру» победила в премии «Визионеры. Управление изменениями»

Награду получил ESG-раздел онлайн-медиа «Среда обитания»

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21 марта 2025 года на площадке Mandarin Combustible в Москве состоялась церемония награждения премии «Визионеры. Управление изменениями», где проект «Среда обитания» федерального издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) взял награду в номинации «За вклад в развитие отрасли».

Раздел «Среда обитания» посвящен ESG-тематике и охватывает широкий спектр вопросов: от экологии и ответственного потребления до урбанистики и трансформации городских пространств. За время существования проекта опубликовано более 400 материалов, которые суммарно набрали свыше 5 миллионов просмотров.

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«Среда обитания» не только информирует читателей о важных экологических проблемах, но и вдохновляет их на изменение потребительского подхода. Проект активно сотрудничает с такими компаниями, как Сбер, «Росатом» и РЭО, рассказывая об их инициативах в области устойчивого развития.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «Наша задача как медиа, на мой взгляд, не только производить вовлекающий контент, но и влиять на происходящее в стране и мире. Победа в премии “Визионеры. Управление изменениями” — это признание нашей работы и важный шаг в продвижении ESG-тематики. При этом просто говорить о проблемах неэффективно, мы стараемся доступно объяснить, почему человечеству нужно менять свои потребительские привычки, и вызвать эмоции, которые заставят переосмыслить своё отношение к происходящему».

«Визионеры. Управление изменениями» — ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная Проектом +1 в 2018 году. Церемония награждения собрала представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур, НКО и СМИ, работающих в сфере устойчивого развития.