Госдума 25 марта обсудит запрет рекламы на сайтах экстремистов

RT на русском

Депутаты Государственной думы 25 марта рассмотрят во втором чтении проект закона, предполагающего введение запрета на размещение рекламы на ресурсах экстремистских, а также нежелательных в России организаций.

Госдума 25 марта обсудит запрет рекламы на сайтах экстремистов
© РИА Новости

Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещённых информационных ресурсов», — приводит его слова «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что указанный законопроект получил одобрение комитета Госдумы по безопасности.

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