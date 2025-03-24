ЦБ оштрафовал МТС Банк
Банк России 24 марта вынес постановление о привлечении к административной ответственности МТС Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.
Постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.
Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в материалах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным лицам или банку как юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.
«По итогам осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБ может применять в их отношении предупредительные (например, предложения представить программу мероприятий, направленных на устранение недостатков) и принудительные меры воздействия, к которым, в частности, относятся штрафы, ограничение проведения отдельных операций либо запрет на них, введение временной администрации и отзыв лицензии. В случае нарушения банками требований банковских стандартов, в том числе введенного с начала 2025 года ипотечного стандарта, к ним также могут применяться меры надзорного реагирования, включающие в себя рекомендации, предупреждения и требования со стороны комитета по стандартам деятельности кредитных организаций. В перспективе рассматривается возможность учета информации о несоблюдении банками стандартов деятельности и в надзорной оценке регулятора», — пояснила аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.