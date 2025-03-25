Российский банк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке

ВТБ решил снизить минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке. Для зарплатных клиентов банка показатель уменьшится с 30% до 20%, для остальных заемщиков — с 50% до 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Нововведения начинают действовать со вторника, 25 марта. Так, теперь условия по рыночным ипотечным программам смягчаются, уточнил банк. В сообщении говорится, что новые условия касаются покупки квартир, апартаментов, готовых домов, парковочных мест и кладовых помещений. При этом для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость минимальный первоначальный взнос для клиентов с зарплатой по-прежнему составляет 30%, а для остальных — 50%.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Он отметил, что меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах.

Ранее сообщалось, что в 901 населенном пункте РФ можно будет оформить семейную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке. Соответствующий список населенных пунктов опубликовал «Дом.РФ». В него вошли, в частности, севастопольский Инкерман, города в республике Крым и новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.