Сбер вошел в топ дорогих банковских брендов Европы

По данным журнала Brand Finance, стоимость бренда Сбера достигла 4,8 миллиарда долларов (в 2024-м — 4,4 миллиарда). По этому показателю Сбер занял 78-е место в рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место — в рейтинге 25 Most Valuable Bank Brands in Europe.

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У банка почти 110 миллионов частных и 3,3 миллиона корпоративных клиентов.