Скончался соучредитель Samsung Хан Чжон Хи

На 64-м году жизни скончался один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию.

По данным агентства, Хан умер в больнице после сердечного приступа.

В Samsung указали, что другой исполнительный директор компании Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес, примет на себя обязанности в качестве единственного генерального директора.

Хан присоединился к Samsung в 1988 году и провел большую часть своей карьеры в подразделениях, связанных с телевизорами. Под его руководством компания стала ведущим мировым производителем телевизоров на рынке. В 2022 году Хан был назначен со-вице-председателем и гендиректором. В последние годы он курировал направления потребительской электроники и мобильных устройств.