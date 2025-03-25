ЦБ оштрафовал Альфа-Банк, Уралсиб, МТС-Банк и БМ-Банк

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, Банка Уралсиб, МТС-Банка и БМ-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

В отношении Альфа-Банка и Банка Уралсиб постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

В отношении МТС-Банка постановление вынесено по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Постановление в отношении БМ-Банка вынесено по части 12 статьи 15.29 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такое правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По всем постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.