Мишустин рассказал, какие западные бренды смогут вернуться в Россию

Компании, которые не заявляли об уходе из России, имеют больше шансов вернуться на этот рынок.

Об этом 26 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия. А также те компании, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что могут вернуться и те западные фирмы, что ушли под давлением западных правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии. По его словам, многие такие компании, даже понеся значительные финансовые потери, оставили за собой возможность вернуться.