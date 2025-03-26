Какие американские компании получат второй шанс в России

Американские компании стремятся восстановить свое присутствие в России, но не всем это удастся. Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Анна Вовк рассказала «МК», какие фирмы могут вернуться и какие условия им придется принять.

По словам собеседницы, некоторые бренды из США формально никуда не уходили. Как уточнила она, Pepsi и Coca-Cola остались, но сократили инвестиции и сменили названия. А McDonald's сохранил право на обратный выкуп бизнеса, отметила Вовк.

«Они ушли, обнулили инвестиции, а теперь снова здравствуйте? Бизнес должен делать выводы», — заявила Вовк.

Президент РФ Владимир Путин ранее ясно дал понять, что просто так вернуться в страну не получится. Компании, которые покинули РФ, теперь будут подвергнуты тщательной проверке, подчеркнула специалист. По ее словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предлагает компромисс — создание совместных предприятий. Однако и здесь есть свои сложности. В сфере авиации и финансов американцы уже не приветствуются, заявила собеседница.

Как сообщила она, «рынок не терпит пустоты». По ее словам, если изменить внутреннюю политику, никакие американские инвестиции не понадобятся — наш капитал сам проснется».

Ранее патентный поверенный РФ Владимир Бирюлин заявил, что российский рынок остается для большинства иностранных компаний крупным и привлекательным, поэтому кто-то подает заявки на регистрацию, а кто-то продлевает.