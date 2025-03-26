Путин отменил передачу российских активов Ariston «Газпрому»
Президент России Владимир Путин отменил передачу российских активов итальянского производителя Ariston компании «Газпром бытовые системы».
Соответствующий указ был размещен на портале Кремля.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте документа.
Напомним, что активы Ariston и немецкого производителя Bosch были переданы «Газпром бытовые системы» в апреле 2024 года.
Обе компании ушли из России после начала СВО. В России остались их представительства «БСХ Бытовые Приборы», зарегистрированное в Петергофе, и «Аристон Термо Русь» (до 2009 года «Мерлони Термосанитари Русь», Всеволожск Ленинградской области).