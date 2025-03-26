Немецкий производитель шоколада Ritter Sport остался на российском рынке, так как санкции на шоколад не вводили, объяснил в интервью газете Die Zeit член консультативного совета компании Мориц Риттер. По его словам, это решение далось тяжело, но оно было бы принято снова, если бы была необходимость.

Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно, — отметил Риттер.

Отказ от части продаж мог привести к невыполнению контрактов с фермерами, занимающимися выращиванием какао. Риттер подчеркнул, что компания несет ответственность за свою цепочку поставок, но не может отвечать за действия клиентов. Он добавил, что доходы от продаж в России направляются на поддержку благотворительных организаций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранным компаниям, которые захотят снова вести бизнес в России, будут выдвигаться требования по локализации и инвестициям в экономику страны. Все решения о допуске фирм будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тем временем отметил, что западным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. По словам политика, их никто «не выгонял».