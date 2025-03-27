В Россию вернулась первая иностранная компания

Итальянская компания Ariston Holding вновь получила контроль над своим российским подразделением Ariston Thermo Rus после того, как президент России Владимир Путин отменил свой прошлогодний указ о временной администрации. Об этом стало известно в четверг, 27 марта.

В пресс-релизе Ariston говорится, что 26 марта 2025 года указом Президента РФ №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании.

Председатель совета директоров Ariston Паоло Мерлони заявил, что компания намерена возобновить операционную деятельность в России с участием локального менеджмента, строго соблюдая все международные санкции. Он также отметил стремление продолжить «наследие присутствия Ariston в стране».

Компания также сообщила, что ее совет директоров пересмотрит принятое в августе 2024 года решение о деконсолидации российского бизнеса и признании соответствующих убытков, сообщается на сайте.

В прошлом году ЕС призвал РФ пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Ariston и BSH Hausgerate.