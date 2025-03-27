МИД Италии оценил возврат компании Ariston в РФ

Италия приветствует решение России о передаче Ariston контроля над российской дочерней компанией. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на МИД Италии.

© РИА Новости

Согласно указу президента России Владимира Путина, бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры «Газпрома». Весной прошлого года российская «дочка» Ariston «Аристон Термо Русь» была передана во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

Так, сейчас компании Ariston вернут управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области. Ранее исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что бренд принял решение возобновить сотрудничество с менеджментом российского подразделения.

Он подчеркнул, что компания с радостью восприняла шаг российских властей, расценивая его как подтверждение многолетней работы, преданности сотрудникам и деятельности на рынке. Сообщалось, что итальянская фирма намерена возобновить свою деятельность в России, следуя требованиям, связанным с санкциями.