В России высказались о начале возвращения ушедших зарубежных брендов

К вопросу возвращения иностранных брендов на российский рынок следует относиться избирательно, такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

Депутат назвал верным озвученный государством принцип, согласно которому рассматривать ситуации с возращением зарубежных брендов стоит индивидуально и строго в зависимости от российских интересов.

Как пояснил парламентарий, следует принимать обратно те компании, продукцию или услугу которых еще не удалось импортозаместить. А если компания в случае возврата «раздавит российский бизнес в сфере моды», то «пусть сидит у себя в Эмиратах», и фанаты будут «покупать через байеров или через Белоруссию».

В первой половине марта «Новости Mail» представили результаты исследования, согласно которым большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать точный ответ.