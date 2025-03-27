В Еврокомиссии высказались о снятии санкций с Россельхозбанка

Для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран Европейского союза (ЕС).

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине. <...> С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС», — сказала дипломат.

Таким образом она ответила на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые занимаются международной торговлей продовольствием.

Тем временем портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов написал, что Евросоюз не собирается смягчать санкционный режим против России и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT.

Авторы статьи считают, что сопротивление ЕС смягчению санкций может затруднить выполнение договоренностей, достигнутых между Россией и США во время консультаций в Саудовской Аравии. Американской администрации необходимо согласие Брюсселя на отмену любых антироссийских санкций, чтобы соглашение о прекращении огня в Черном море вступило в силу, и добиться его может быть непросто.