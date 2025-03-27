В Еврокомиссии высказались о снятии санкций с Россельхозбанка

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Для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран Европейского союза (ЕС).

В Еврокомиссии высказались о снятии санкций с Россельхозбанка
© РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине. <...> С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС», — сказала дипломат.

Таким образом она ответила на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые занимаются международной торговлей продовольствием.

Тем временем портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов написал, что Евросоюз не собирается смягчать санкционный режим против России и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT.

Авторы статьи считают, что сопротивление ЕС смягчению санкций может затруднить выполнение договоренностей, достигнутых между Россией и США во время консультаций в Саудовской Аравии. Американской администрации необходимо согласие Брюсселя на отмену любых антироссийских санкций, чтобы соглашение о прекращении огня в Черном море вступило в силу, и добиться его может быть непросто.

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