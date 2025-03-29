Чистая прибыль Wildberries за 2024 год выросла в 3,5 раза

Чистая прибыль РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) по РСБУ увеличилась до 104 млрд рублей по итогам 2024 года, что более чем в 3,5 раза превышает аналогичный показатель 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2024 году доход продавцов платформы Wildberries вырос на 44%, до 2,9 трлн рублей. Эта сумма включает выплаты продавцам за реализованные на маркетплейсе товары.

"Общий объем инвестиций объединенной компании РВБ (Wildberries и Russ) составил по итогам 2024 года более 150 млрд рублей и включает в себя инвестиции в логистическую и IT-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году", - отмечается в сообщении.

Как сообщала ранее глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким, общий оборот РВБ превысил 4 трлн рублей. В сообщении отмечается, что в сегменте e-commerce в России по итогам 2024 года оборот превысил 4,1 трлн рублей. Это на 60% больше по сравнению с оборотом Wildberries по итогам 2023 года (2,5 трлн рублей). Помимо реализации товаров этот показатель также включает поступления за оказанные услуги, например, рекламные и финансовые.

Как говорится в сообщении, платформа Wildberries поддерживает двузначные темпы роста бизнеса на протяжении многих лет, что связано как с увеличением рынка электронной коммерции и все большей популярностью онлайн-покупок, так и постоянным развитием самой платформы: выходом в новые сегменты, развитием финтех-сервисов и расширением физической и IT-инфраструктуры.

Направления бизнеса

В сообщении отмечается, что в 2024 году объединенная компания РВБ разрабатывала и внедряла финансовые решения как самостоятельно, так и совместно с банками-партнерами, и заложила фундамент для дальнейшего развития. Среди финтех-сервисов, которые появились на платформе в прошлом году: онлайн-кредитование для селлеров и покупателей, страхование потребителей, "WB кошелек", подписка "WB клуб" и BNPL-сервис. Также направление финтех обеспечивает бесперебойный и удобный прием платежей на сайте и в приложении Wildberries.

В 2024 году в сегменте наружной рекламы компания РВБ активно расширяла цифровой инвентарь на фоне повышенного интереса рекламодателей к цифровым инструментам продвижения. При этом компания отмечает, что доли бюджетов рекламодателей на статичную и цифровую наружную рекламу сравнялись. В сегменте цифровой наружной рекламы РВБ внедряют новые инструменты мониторинга и аналитики, запускают высокотехнологичные способы закупки рекламы, в том числе программатик и алгоритмические модели.

Wildberries - один из ведущих российских маркетплейсов. Количество заказов на площадке превышает 20 млн в сутки, в России открыто около 60 тыс. пунктов выдачи заказов Wildberries в 12 тыс. населенных пунктах. В середине июня 2024 года маркетплейс и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы