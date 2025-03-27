Создатель TikTok стал самым богатым человеком в Китае

Основатель компании ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров от Bloomberg.

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Cостояние 41-летнего бизнесмена в 2024 году увеличилось на $13,6 млрд и на конец марта 2025 года составляет $57,5 млрд.

На втором месте оказался соучредитель технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (также известный как Ма Хуатэн) с капиталом $56,6 млрд. На третьем месте расположился глава компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань, его состояние которого оценивается в $54,1 млрд.

В прошлом году Пони Ма возглавил рейтинг богатейших людей Китая по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивалось в то время в $43,7 млрд. На второй строчке рейтинга был Чжун Шаньшань с капиталом в $43,6 млрд. Чжан Имин был на третьем месте с состоянием $43 млрд.