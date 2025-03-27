Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Создатель компании ByteDance, включая платформу TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.
Его состояние оценивается в 57,5 миллиарда долларов. В частности, он опередил соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (56,6 миллиарда долларов) и руководителя компании по производству воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня (54,1 миллиарда).
В это же время Чжан стал третьим в перечне самых богатых людей Азии после индийских бизнесменов Мукеша Амбани и Гаутама Адани. Журналисты подчеркивают, что это "знаменательный поворот событий" после периода, когда TikTok угрожали запретом в США.
Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск возглавил список самых состоятельных людей в мире. На февраль 2025 года его состояние оценивалось в 419,4 миллиарда долларов. Чуть ниже в перечне находятся основатель американской компании Amazon Джефф Безос и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.