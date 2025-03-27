Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая

Создатель компании ByteDance, включая платформу TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

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Его состояние оценивается в 57,5 миллиарда долларов. В частности, он опередил соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (56,6 миллиарда долларов) и руководителя компании по производству воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня (54,1 миллиарда).

В это же время Чжан стал третьим в перечне самых богатых людей Азии после индийских бизнесменов Мукеша Амбани и Гаутама Адани. Журналисты подчеркивают, что это "знаменательный поворот событий" после периода, когда TikTok угрожали запретом в США.

Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск возглавил список самых состоятельных людей в мире. На февраль 2025 года его состояние оценивалось в 419,4 миллиарда долларов. Чуть ниже в перечне находятся основатель американской компании Amazon Джефф Безос и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.