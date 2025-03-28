Международные компании, желающие возобновить свою деятельность в России, начали выстраиваться в очередь. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

По словам руководителя РФПИ, стремление иностранных компаний возобновить свою деятельность в России говорит о том, что доверие к стране восстанавливается. Также это свидетельствует о появлении новых перспектив на российском рынке, отметил он.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию», - написал Дмитриев.

Ранее газета The Korea Times сообщила, что корейские технологические гиганты Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров о перемирии на Украине. По данным издания, корейские компании внимательно следят за развитием переговорного процесса между Россией и США и в случае снятия санкций готовятся вернуться на российский рынок, который рассматривается как критически важный для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны Вашингтона.

Также ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что возможность возвращения в РФ зарубежных компаний, ушедших с обратными опционами, планируется проанализировать на предмет выполнения их условий. По словам замглавы кабмина, возвращение других компаний на российский рынок возможно «с чистого поля».

Многие компании объявили об уходе с российского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. При этом среди них были те, кто де-юре оставил себе возможность возобновить деятельность в РФ.