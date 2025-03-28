LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода
Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода, который был остановлен после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«В компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — приводит агентство слова представителя компании.
Уточняется, что в отличие от Hyundai, вопрос о продаже российского актива не рассматривался.
Кроме того, представитель компании отметил, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала будет зависеть от межправительственных договорённостей.
Завод в Москве занимался выпуском бытовой техники — холодильников и стиральных машин.
Ранее стало известно, что LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию.
Вместе с этим глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию