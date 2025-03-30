Эксперты: пандемия COVID-19 существенно изменила жизнь россиян

Пять лет назад в России ввели ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Только по официальным данным, от последствий ковида в мире скончались более 7 млн человек. Однако со временем он был переведён в разряд сезонных заболеваний. Эксперты рассказали RT, как пандемия изменила разные аспекты жизни россиян: здравоохранение, образование, рынок труда, а также культуру и сферу услуг.

На прошлой неделе, 21 марта 2025 года, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об окончании публикации еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале «Объясняем.рф». В материале отмечалось, что вирус SARS-CoV-2 перешёл в разряд сезонных заболеваний.

Пандемия пришла в Россию пять лет назад: первый случай заражения на территории страны был подтверждён 2 марта 2020 года. В середине месяца отменили массовые мероприятия, 26 марта прекратилось регулярное авиасообщение с другими странами, а с 30 марта начал действовать режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Школы и вузы перешли на дистанционную форму обучения.

Согласно данным оперштаба, в России за время пандемии от осложнений COVID-19 умерли около 400 тыс. человек, хотя случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти, гораздо больше. В мире, по официальной информации ВОЗ, инфекция унесла жизни более 7 млн человек. Впрочем, ещё в мае 2023 года гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что в действительности жертвами ковида стали не менее 20 млн человек.

RT поговорил с экспертами и выяснил, как пандемия изменила жизнь россиян и какие её последствия ощущаются до сих пор.

Здравоохранение

Заслуженный врач России, член президиума РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко:

— Только за 2020 и 2021 годы, по подсчётам ВОЗ, в мире 14,9 млн человек умерли от коронавируса опосредованно. Сыграли свою роль жёсткие ограничения по профилактическим осмотрам — это сделало невозможным раннее выявление болезней, — а также отмена плановой медицинской помощи и социальная изоляция.

Ослаб и популяционный иммунитет, потому что всё население планеты жило в хроническом стрессе. Сам вирус мутировал, было много случаев носительства, стёртых форм. Но все они затрагивали нашу иммунную систему, ослабляли её.

Но есть и положительные моменты: более интенсивно внедрялись IT-технологии в медицину для сбора данных, разрабатывались новые программы.

Человечество повзрослело. Когда во время пандемии я видел, как люди ходили по улице в масках, для меня это была большая радость: такая необременительная мера защищает здоровье людей. Это уже тоже победа.

Пандемия сподвигла на актуализацию и усовершенствование законодательной базы в сфере здравоохранения и социальных мер поддержки.

Одним из итогов всех национальных проектов является то, что средняя ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет 74 года, то есть вернулись допандемийные показатели, и к 2030 году их нужно довести до 78 лет. А я повторяю, что главным индикативом всех мер поддержки, улучшения демографии является продолжительность жизни.

Электронная коммерция

Руководитель направлений экспресс- и грузовой доставки в «Яндекс Доставке» Иван Ишуткин:

— Потребительские привычки россиян серьёзно изменились в пандемию. Многие покупки из-за ограничений стали совершаться только онлайн, а спрос на доставку увеличился в разы. С тех пор люди привыкли к удобным покупкам в несколько кликов, быстрому доступу к онлайн-витринам с широким ассортиментом и экономии времени.

Вместе с доставкой продуктов питания и готовой еды в пандемию ускорилось и проникновение быстрой доставки во все сегменты рынка e-commerce.

Крупные площадки активно развиваются в регионах, сети пунктов выдачи заказов открываются практически во всех городах России — от миллионников до небольших населённых пунктов.

Ключевыми критериями доставки стали скорость и качество — особенно это касается доставки продуктов и готовой еды.

Период самоизоляции показал бизнесу, как важно иметь отлаженную, качественную и быструю доставку. Это стало неотъемлемой частью любого бизнеса, а многие компании организовали собственные службы доставки или передали часть заказов на аутсорс логистическим партнёрам.

Пресс-служба сервиса доставки «Купер»:

— В апреле 2020 года особенно заметным стал всплеск заказов продуктов питания и кормов для животных — в среднем объём продаж по этим категориям вырос в 2,71 раза. Наиболее востребованными товарами стали свежие овощи и фрукты, хлеб и выпечка, молочная продукция, мясо и сладости.

Отдельного внимания заслуживают необычные тенденции: например, квас как безалкогольный напиток показал рост в 5,54 раза, мясные консервы — в 4,76 раза, а товары для выпечки и десертов — в 4,2 раза. Эти данные отражают стремление людей разнообразить рацион и найти новые увлечения в условиях изоляции.

Каждый пятый (21%) покупатель, начавший пользоваться сервисом «Купер» в апреле 2020 года, остаётся активным клиентом и в 2025 году. Это подтверждает устойчивость новых потребительских привычек, сформировавшихся в период пандемии.

Сфера занятости

Аналитики исследовательского центра SuperJob:

— В пандемию наблюдалось массовое распространение удалённой работы и гибридной занятости в сочетании со сверхбыстрым изменением трудового законодательства в этой сфере. В 44% компаний удалёнка практикуется до сих пор, чаще всего для IT-специалистов, клиентских служб и отделов продаж, бухгалтерии.

Работодатели массово стали заботиться о здоровье сотрудников, снизилась предвзятость к уходящим на больничный. Многие опенспейсы переоборудовали в изолированные пространства для снижения заболеваемости. Больше внимания стали уделять балансу работы и личной жизни. В компенсационные пакеты стали включать психологическое консультирование.

Другой важной тенденцией стала цифровизация. Кадровый электронный документооборот и онлайн-собеседования практикуют в каждой второй компании. Первичный отсев проводят чат-боты.

На фоне ограничительных мер наблюдалось развитие самозанятости. Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых. Соответствующий статус оформили 12 млн граждан.

После взрывного роста спроса на услуги доставки и автоперевозки курьеры и водители продолжают оставаться одними из наиболее востребованных работников, их зарплаты растут.

Возросла адаптивность рынка труда. Компании регулировали активность в зависимости от уровня ограничений. Соискатели переходили из одной сферы в другую. С 2020 года каждый четвёртый россиянин успел сменить профессию.

Образование

Доктор педагогических наук, профессор НИУ ВШЭ, академик Российской академии образования Виктор Болотов:

— Конечно, это стало шоком для системы образования — для учителей, школ, детей, родителей, управленцев. Было не очень понятно, как реагировать на происходящее.

Однако достаточно быстро Министерство образования и региональные органы управления стали внедрять дистанционный формат обучения. Тем более что у многих школ, расположенных в северных широтах или же в зоне интенсивного весеннего паводка, уже был некоторый опыт такого рода.

В масштабах страны главными вопросами было то, какими технологиями пользоваться при дистанционном обучении, а также обеспеченность детей компьютерами — у всех ли дома есть необходимые для выхода в онлайн устройства? А кроме того, есть ли устойчивое интернет-соединение, если мы говорим об отдалённых населённых пунктах где-нибудь в Сибири.

Итогом же пандемии для системы школьного образования стало то, что использование цифровых технологий стало нормой практически для всех школ. Хотя раньше к ним прибегали только самые передовые учебные заведения.

Кроме того, это стало сильным толчком для перехода к тому, что сегодня называется EdTech — развитию различных технологий в сфере образования, включая использование цифровых платформ, компьютеров и т. д. Именно во время и после пандемии применение таких технологий стало массовым. И это добавило сервисов и возможностей для мотивированных к учёбе детей.

Что касается высшей школы, то во время пандемии многие университеты перешли на гибридный режим работы, сочетая очные и дистанционные занятия. Естественно, есть направления, которые не предполагают полного отказа от очных занятий, такие как медицина. Однако часть теоретических лекций всё равно удавалось проводить дистанционно. Многим университетам пришлось сильно вложиться в развитие дистанционных технологий, но в целом они тоже выдержали испытание.

Культура

Генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко:

— Пандемия стала большим испытанием для всей нашей команды. При этом нужно понимать, что у нас 1,5 тыс. сотрудников и мы одна из крупнейших кинокомпаний в стране. Когда началась первая волна, в производстве кинокомпании было почти 20 проектов. Среди них длинные франшизы «Невский», «Шеф», «Великолепная пятёрка» и другие сериалы, которые снимаем для НТВ и Пятого канала, а теперь и для ТВ-3.

Производство тогда мы практически не останавливали. Написание сценариев, музыки, монтаж и т. д. — всё можно сделать дистанционно. С учётом ограничительных мер самым сложным были съёмки проектов.

К примеру, на время пандемии пришлось приостановить производство для НТВ сериала «Русские» про наших разведчиков, выполнявших задачи в США. Снимать в Вашингтоне было невозможно. Аэропорты закрыты. Стали подбирать похожую архитектуру в Петербурге, где находится наш главный офис. В периоды частичного снятия ограничений мы почти сразу начинали съёмки.

Хочу отдельно поблагодарить наших врачей, ежедневно жертвовавших собой ради спасения жизни других. Это реальные герои, труд которых бесценен.

Возможные угрозы

Заслуженный врач России, член президиума РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко:

— Пандемии — это форма сосуществования живых систем. К ним необходимо готовиться. Прежде всего научными изысканиями. Самым ярким примером является наша вакцина «Спутник V». Когда пришёл COVID-19, уже была техника, которую пришлось актуализировать.

Сейчас под эгидой во многом дискредитировавшей себя ВОЗ, из которой вышли США, на глобальном уровне пересмотрен и расширен в первую очередь список известных вирусов и во вторую очередь — микробов, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать пандемию. Их набралось порядка 40 — только из известных. Потому что мы знаем 5—7% микромира.

Недавно в Африке была вспышка оспы обезьян. Пандемия коронавируса создала для этого благоприятные условия. И оспа обезьян — один из кандидатов для будущих пандемий.

Я уверен, что мы никогда не доживём до момента, когда пандемии уйдут навсегда... Потому что это своего рода пиковое взаимодействие микромира с человеком. Пандемия — это один из инструментов эволюции.