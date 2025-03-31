США отозвали разрешение Eni на поставки газа из Венесуэлы

Eni уведомила, что власти США запретили компании возмещать произведенный в Венесуэле газ через поставки нефти государственной компании PDVSA, сообщает Bloomberg.

Этот шаг связан с действующими санкциями Вашингтона против Венесуэлы. Представитель Eni заявил: «Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по вопросам, касающимся ненарушающих санкции поставок газа, необходимых для населения».

Компании, такие как Eni и испанская Repsol, стремятся соблюдать международные санкции, чтобы избежать конфликта с США. В 2019 году администрация Трампа запретила импорт венесуэльской нефти в США. Министерство финансов США ранее выдавало разрешения на операции иностранных компаний в Венесуэле, включая экспорт нефти PDVSA.

На фоне усиления давления на Николаса Мадуро Трамп также пообещал 25% тарифы на импорт товаров из стран, покупающих венесуэльскую нефть, и отозвал лицензию Chevron на добычу и продажу нефти в стране. Другие компании, такие как Global Oil Terminals и французская Maurel et Prom, также вынуждены свернуть свою деятельность в Венесуэле до 27 мая.

Ранее президент США сообщил о решении ввести 25% пошлины на товары из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы,

Также США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.