Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали

Lenta.ruиещё 2

Американский техногигант Apple злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке с 2021 по 2023 годы. К такому выводы пришла французская антимонопольная служба, решившая оштрафовать эту корпорацию на 150 миллионов евро. Об этом сообщило ТАСС.

Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали
© Lenta.ru

Чиновники выяснили, что Apple установила на производимые ею смартфоны функцию прозрачного отслеживания приложений. Предполагалось, что этот механизм будет использоваться для того, чтобы запрашивать у пользователя согласие на предоставление данных другим приложениям.

Однако оказалось, что эта функция нарушала закон о конкуренции, так как искусственно осложняла доступ к сторонним приложениям. Пользователь был вынужден дважды соглашаться на обработку данных. При этом приложения от самой Apple требовали соглашаться всего один раз. Такая политика, как полагают антимонопольщики, навредила маленьким фирмам-разработчикам.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не будет накладывать на Apple и другие американские компании слишком крупные штрафы, чтобы избежать жесткой реакции нынешних властей США.

Компании
ФАС России
Еврокомиссия
Apple