«Роль маркетинга и рекламы в децентрализации регионов»

Экономика России продолжает трансформироваться: малый и средний бизнес (МСП) демонстрирует устойчивый рост, а регионы становятся центрами притяжения для предпринимателей. В 2024 году «Уралсиб» привел данные по числу число бизнесов в стране. Их насчитывалось свыше 13,5 тысячи крупных компаний и более 6 миллионов субъектов МСП.

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В последние годы крупные компании начали обращать внимание на преимущества ведения бизнеса в регионах России, так запустился процесс децентрализации экономики. Ранее большинство штаб-квартир крупнейших компаний базировалось в Москве, но сейчас все больше организаций выбирают Санкт-Петербург, Подмосковье и другие перспективные города. По данным Forbes, 107 из 200 крупнейших компаний России по-прежнему базируются в столице, но Санкт-Петербург уверенно занимает второе место, уступая только Москве.

Децентрализация открывает новые возможности для МСП в регионах. Укрепляется бизнес-экосистема, появляются новые рабочие места, формируется спрос на рекламные и маркетинговые услуги. Компании, которые эффективно используют эти инструменты, быстрее находят клиентов и партнеров, адаптируются к изменениям и растут даже в условиях высокой конкуренции.

"Децентрализация экономики и бизнеса в регионах, включая Северо-Западный федеральный округ, – один из ключевых факторов устойчивого развития нашей страны. В этом контексте маркетинговые коммуникации играют значительную роль. Они способствуют повышению узнаваемости региональных брендов, развитию туризма и привлечению экономических и социальных инвестиций. В Санкт-Петербурге много сильных маркетинговых агентств и in-house команд. Поэтому динамика на рынке вдохновляющая: виден рост инвестиций в маркетинговые проекты и расширение сотрудничества между бизнесом, НКО и госсектором. Особое внимание последний год уделяется социальным и культурно-просветительским проектам", – отмечает Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад.

По словам Валентины, портфолио компаний и их узнаваемость формируются благодаря профессиональным премиям. Конкурсные программы, такие как Silver Mercury содействуют росту здоровой конкуренции на рынке и демонстрируют, что высокое качество услуг и креативных решений может быть доступно не только в Москве, но и в регионах.

Признание на федеральном уровне

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Сегодня региональные компании и агентства все чаще врываются в высшую лигу и конкурируют с московскими флагманами. Примером ярких маркетинговых решений в Санкт-Петербурге является служба доставки Dostaевский. Их главная стратегия – клиентоцентричность. Чтобы вовремя уловить потребности и проблемы клиента, бренд проводит множественные исследования, а также реализовывает спецпроекты, в которых прослеживается связь: клиент-продукт-посылки. Dostaевский делает упор на благотворительные, креативные и вирусные акции с привлечением инфлюенсеров и селебрити.

"Высокая конкуренция везде: пиар, диджитал, наружная реклама. Нужно делать что-то нестандартное, чтобы выделиться и запомниться. Вы можете бесконечно готовить и привозить вкусную еду, но вам необходимо уметь донести, зачем она клиенту, почему именно она, чем хороша. Рынок коммуникаций в Санкт-Петербурге очень диджитализирован, много игроков из разных рынков идут в интернет-рекламу. Также активно развивается наружная реклама и много кто в ней заинтересован. Чтобы получить хорошее размещение, необходимо составлять план за 3 месяца до сдачи макетов. Еще сложнее – сделать так, чтобы сообщение заметили, считали, кто и что предлагает и насколько актуально данное предложение смотрящему, поэтому форматы стоит подбирать тщательно и всегда думать, где может оказаться ваш клиент", – комментирует Грей Евгения, директор по маркетингу сервиса доставки готовой еды Dostaевский.

Высокий уровень конкуренции в сфере маркетинга и рекламы прокомментировала ведущий эксперт по платному трафику, евангелист платформы для управления интернет-рекламой eLama Екатерина Кондратьева:

"Часть агентств выбирает путь нишевания и наращивания экспертизы в конкретных отраслях бизнеса, например, маркетинг для медицинских клиник, продвижение автодилеров. Такой подход позволяет отстроиться от конкурентов и привлекать рекламодателей, для которых, согласно исследованию eLama, главным критерием выбора подрядчика является наличие отраслевых кейсов".

В конце 2024 года eLama проводили опрос среди рекламодателей в сегменте малого и среднего бизнеса. По результатам исследования*, в 2024 году наиболее востребованы были услуги по контекстной и таргетированной рекламе. Наибольший рост показали способы продвижения в Telegram — официальная реклама в Telegram Ads и реклама в Telegram-каналах.

На платформе eLama популярна реклама в Яндекс Директе, Telegram Ads, VK Реклама, посевы в Telegram-канал, размещение материалов у блогеров под ключ, продвижение на Avito.

*Примечание: исследование еще не опубликовано.

Эксперты eLama подтвердили, что качественный маркетинг, реклама и PR могут быть мощной движущей силой, которая позволит региональным компаниям показать и развить свой потенциал, завоевать любовь аудитории и долю рынка. При этом качественные — необязательно дорогие. Благодаря развитию и проникновению в повседневную жизнь соцсетей и мессенджеров, эффективные реклама и PR могут быть условно бесплатными.

Профессиональные премии: как заявить о себе

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Маркетинг и реклама давно перестали быть просто инструментами продвижения — сегодня это ключевые элементы роста компаний. Особенно это важно для регионального бизнеса, который конкурирует не только с местными игроками, но и с федеральными компаниями. Участие в специализированных премиях в области маркетинга, рекламы и коммуникаций здесь помогает компаниям громко заявить о себе и показать наработанную экспертизу.

Директор по развитию Silver Mercury Алина Дорохина отмечает, что профессиональные премии - это не просто место получения наград, а возможность укрепить имидж компании, показать свой инновационный подход и привлечь новые таланты.

«Статистика по участию в премии за 2024 год демонстрирует нам, что заявители осознают ценность премий. Число заявок за прошедший сезон выросло до 1477 проектов, что на 86% больше, чем в 2023 году. В этом году мы ожидаем порядка 2500 заявок. Это связано с ростом числа маркетинговых проектов в стране. Бренды проявляют все больше интереса к премиям и готовы с гордостью демонстрировать свои кейсы. По аналитике за 2024 год, количество брендов участников выросло на 65,5%. Региональный Silver Mercury открывает новые возможности для локальных агентств и брендов, помогая им выйти на федеральный уровень, привлечь внимание лидеров индустрии и интегрироваться в профессиональное сообщество. Участие в премии - это не только возможность выиграть, но и шанс развиваться, учиться, обмениваться опытом и становиться конкурентоспособнее», - комментирует Алина Дорохина.

Эффективные маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью стратегии развития регионов. Они способствуют экономическому росту, укрепляют имидж территорий, соответственно, повышая социальный уровень жизни. Профессиональные премии, в свою очередь, становятся катализатором инноваций и помогают агентствам и компаниям повышать свою конкурентоспособность в масштабах страны, что способствует росту локальной экспертизы, привлечению талантов в регионы и успешной децентрализации экономики.

Заявки на участие в премии Silver Mercury Северо-Запад принимаются на сайте до 13 апреля 2025 года.