Производитель KitKat ответил на сообщения о возвращении в Россию

Информация о возобновлении производства KitKat в России не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе компании «Нестле Россия». Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на полках магазинов снова появился шоколад KitKat.

В частности, речь шла о батончиках с белым шоколадом, шоколадными вафлями, арахисовой пастой, а также о варианте без животного молока.

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В компании подчеркнули, что выпуск шоколадных батончиков в России по-прежнему приостановлен.

Ранее слухи о возобновлении производства батончиков циркулировали в июле 2024 года. В компании заявили тогда, что «не комментируют спекуляции на рынке».