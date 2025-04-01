Hermès отказался от аренды магазина в ТЦ «Времена года» в Москве

Французская компания Hermès приняла решение отказаться от продления аренды магазина во «Временах года» и офиса в московском Нижнем Кисельном переулке. Такая информация следует из бухгалтерского отчета дочернего бренда в стране.

Площадь в комплексе на Кутузовском проспекте, занимаемая иностранной компанией, составляла 450 квадратных метров.

Изначально договор аренды между брендом и собственником торгового центра действовал до 30 сентября 2035 года. Однако этот срок был сокращен до конца ноября прошлого года.

— В 2024 году «Эрмес рус» было принято решение закрыть подразделение и расторгнуть договор аренды, — уточнили представители «Времен года».

На данный момент у м лишь один магазин, расположенный в российской столице — он стоит в Столешниковом переулке, передает РБК.

Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что многие европейские компании, которые ранее ушли с российского рынка, рассчитывают на то, что Россия все простит и забудет.