Маска признали богатейшим человеком мира
Американский предприниматель Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), признан богатейшим человеком мира. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.
Согласно данным издания, состояние Маска оценивается в $342 млрд.
На втором месте находится глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, его состояние оценивается в $216 млрд.
Третьим стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $215 млрд.
Отмечается, что в рейтинг журнала вошли более 3 тысяч человек с общим состоянием $16,1 трлн. При этом первые трое владеют состоянием более $200 млрд.
До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку предприниматель и владелец компании Tesla Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.