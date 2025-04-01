Маска признали богатейшим человеком мира

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), признан богатейшим человеком мира. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

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Согласно данным издания, состояние Маска оценивается в $342 млрд.

На втором месте находится глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, его состояние оценивается в $216 млрд.

Третьим стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $215 млрд.

Отмечается, что в рейтинг журнала вошли более 3 тысяч человек с общим состоянием $16,1 трлн. При этом первые трое владеют состоянием более $200 млрд.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку предприниматель и владелец компании Tesla Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.