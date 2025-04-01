Состояние российских миллиардеров выросло на на $11,5 млрд за три месяца

Илья Родин

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на $11,572 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние российских миллиардеров выросло на на $11,5 млрд за три месяца
© РИА Новости

По данным агентства, на первом месте рейтинга остался Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Он стал богаче на $1,55 млрд.

Вторую строчку занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние выросло на $1,3 млрд, до $26,6 млрд.

Больше всех прибавил занимающий седьмую строчку рейтинга Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Его состояние увеличилось на $3,91 млрд — до $17,1 млрд.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров замкнул десятку лидеров. Его состояние увеличилось на $1,35 млрд, до $12,4 мдрд.

Ранее сообщалось, что в России появились 15 новых долларовых миллиардеров. В список Forbes вошли, в частности, учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд.

Кроме того, в него вошли экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд; глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд; основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд.

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