Состояние российских миллиардеров выросло на на $11,5 млрд за три месяца

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на $11,572 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным агентства, на первом месте рейтинга остался Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Он стал богаче на $1,55 млрд.

Вторую строчку занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние выросло на $1,3 млрд, до $26,6 млрд.

Больше всех прибавил занимающий седьмую строчку рейтинга Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Его состояние увеличилось на $3,91 млрд — до $17,1 млрд.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров замкнул десятку лидеров. Его состояние увеличилось на $1,35 млрд, до $12,4 мдрд.

Ранее сообщалось, что в России появились 15 новых долларовых миллиардеров. В список Forbes вошли, в частности, учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд.

Кроме того, в него вошли экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд; глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд; основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд.