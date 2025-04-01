Издание Forbes сообщает, что в России появилась пятая женщина-миллиардер Татьяна Володина, которая является контролирующим владельцем группы «Алькор и Ко» (компании принадлежат сети магазинов «Лэтуаль» и «Подружка»).

Согласно информации издания, состояние Володиной достигло 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, под управлением «Алькор и Ко» находится более 1000 магазинов «Лэтуаль» и еще более 600 точек сети магазинов «Подружка».

«В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиард долларов», — сообщает издание.

Ранее в этот список также попала бывший владелец холдинга «Интеко» Елена Батурина, основатель Wildberries Татьяна Ким, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и владелец более 1% акций «Лукойла» Екатерина Федун.