Путин разрешил покупателю «дочки» Goldman Sachs сделки с российскими акциями

В среду, 2 апреля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее армянской компании «Балчуг капитал», купившей 100% долей российского «Голдман сакс банк», сделки с ценными бумагами из портфеля банка.

Среди бумаг, которые могут быть куплены, а потом проданы: акции «Интер РАО», Газпрома, Роснефти, Ростелекома, НОВАТЭКа, НЛМК, «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Лукойла», следует из документа.

Фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. «Балчуг Капитал» является инвестиционной компания, созданной в 2010 году Давидом Амаряном, который является генеральным директором и контролирует всю инвестиционную деятельность. Давид Амарян до этого пять лет проработал в инвестиционной компании «Тройка-Диалог», основанной Рубеном Варданяном, писал ранее журнал Forbes.

Согласно данным СПАРК, компания осуществляет деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления, по капиталовложению в уставные капиталы и венчурное инвестирование.

«Балчуг специализируется на долгосрочных и краткосрочных стратегиях, основанных на событиях и стоимости, а также на инвестициях в частный капитал», — отмечается на сайте компании.

В конце января с разрешения президента «Балчуг капитал» выкупил 100% доли в «Голдман сакс банк».