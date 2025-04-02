Акции Tesla подорожали после новостей о скором уходе Маска из DOGE

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla начали расти после новостей о скором уходе руководителя компании Илона Маска с поста главы Департамента госэффективности США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 19:19 по московскому времени цена акций Tesla росла на 5,32% — до 282,85 доллара за ценную бумагу. При этом чуть ранее они наоборот заметно дешевели после публикации слабой отчетности компании. В ней говорилось, что поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, а производство — на 16%.

Предполагается, что акции производителя электромобилей подорожали на фоне новостей о скором уходе Маска с поста DOGE. Об этом лично заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что доволен предпринимателем и департаментом, но вместе с главой Tesla они приняли решение, что ему стоит вернуться в бизнес.