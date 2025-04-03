Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России

Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group, объявившие три года назад о приостановке работы в России, приняли решение закрыть часть бутиков в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно бухгалтерской отчетности за 2024 год, число сотрудников обеих компаний в России также сократилось: у Dior — с 103 до 32 человек, у Prada — с 51 до 33.

На конец 2024 года Dior арендовал в Москве четыре магазина, тогда как годом ранее их было девять, включая один в Петербурге. В документах указано, что долгосрочные обязательства по аренде сократились до 1,2 миллиарда рублей, а краткосрочные, напротив, выросли до 409,6 миллиона рублей. Адреса закрытых бутиков не раскрываются, но на сайте Dior отмечено, что все магазины в России сейчас не работают.

Prada в 2024 году закрыла подразделения в ЦУМе, а также бутик Miu Miu в Столешниковом переулке, открытый в 2011 году. Однако компания сохранила некоторые активы в России: договор аренды в Crocus City Mall и два объекта в собственности — здания на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге и на Большой Дмитровке в Москве.

Актив в Петербурге Prada приобрела в 2013 году, опередив британскую Burberry Group. Несмотря на сокращение присутствия, итальянский бренд пока не ушел с российского рынка полностью, передает РБК.

Около трети западных люксовых брендов с 2022 года приостановили свою деятельность в России.