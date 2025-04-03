Porsche может начать снова выпускать танки

После многомиллиардных убытков, зафиксированных в 2024 году, немецкий автомобильный холдинг Porsche начал рассматривать возможность возвращения в оружейный бизнес. Об этом сообщает ESUT.

После неудачного года для автомобильной промышленности холдинг Porsche SE, которому принадлежит 31,4 процента акций Volkswagen и 25 процентов акций Porsche, зафиксировал чистый убыток в 20 миллиардов евро. Менеджеры Porsche настаивают на жестких мерах экономии и ищут новые направления бизнеса. В частности, обсуждается возвращение Porsche в оборонную сферу.

Как отмечает ESUT, Porsche «не новичок для Бундесвера». С 1958 года компания, выступая в качестве генерального подрядчика, разрабатывала новый стандартный танк для немецкой армии под кодовым обозначением Typ 814. Этот танк включал в себя идеи разработок Второй мировой войны, особенно в области шасси, в создании которых участвовало конструкторское бюро Porsche. После официального ввода в эксплуатацию в октябре 1963 года боевой танк получил название Leopard и поступил в войска.

Компания также пыталась получить заказ от ФРГ на другую машину - Porsche Type 597. Это был внедорожник с открытым кузовом под названием Kübelwagen. В типичном стиле Porsche он был оснащен четырехцилиндровым оппозитным двигателем с воздушным охлаждением от гражданского Porsche 356. На военных испытаниях Porsche проиграл конкуренту - DKW Munga тогдашнего Autounion (ныне Audi AG), был принят на вооружение Бундесвера в 1956 году, а последние экземпляры были сняты с вооружения в середине 1980-х.

По данным ESUT, сейчас вместо конкретных контрактов на разработку военной техники Porsche заинтересована в корпоративных инвестициях. С 2024 года компания инвестировала серьезные суммы в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников. Результаты использования дронов в рамках украинского кризиса иллюстрируют потенциал автономных беспилотных систем, подчеркивает издание.