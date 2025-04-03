Фестиваль Silver Mercury объявил о старте голосований по двум конкурсным направлениям - SM Retrograde и SM Public Vote

XXVI сезон премии в сфере маркетинга и рекламы Silver Mercury в самом разгаре. 3 апреля начинается этап голосований в рамках сразу двух направлениях фестиваля - SM Retrograde и SM Public Vote. Голосование продлится до 12 мая в онлайн-формате, а победителей наградят 3-6 июня на церемонии SM Awards в клубе «Атмосфера».

© Пресс-служба

Конкурс SM Public Vote, известный ранее, как Народное голосование - был учрежден в 2019 году и стал ежегодным. Миссия SM Public Vote — признание и награждение наиболее выдающихся кампаний, которые покорили сердца и умы людей, по мнению самих людей. Организаторы премии предоставляют право выбора непосредственно общественности, позволяя ей формировать представление о лучших проектах в индустрии, что нередко идет вразрез с оценками компетентного жюри, поэтому неизменно вызывает резонанс.

В предыдущих сезонах победителями в данном этапе премии стали агентство «МарКом» и ПАО «РусГидро» (“Побывай на ГЭС! Узнай, как рождается энергия”), федеральная сеть «Лента» (Это так муми-трогательно! Как "Лента" и Арсений Попов подарили подписчикам новогоднюю сказку), агентство Didenok Team (перезапуск вкуса Fanta Shokata цитрус на российском рынке).

SM Retrograde - переосмысление конкурса “Ржавый Меркурий”, имевшего ранее коннотацию анти-премии. Обновленный нейминг конкурсного этапа - Ретроградный Меркурий - в первую очередь, транслирует смену позиционирования. То есть, если раньше награда вручалась за худшую рекламу, то теперь это синоним самой амбициозной и нестандартной кампании.

В конкурсах SM Public Vote и SM Retrograde принимают участие проекты брендов, номинированные в рамках основной премии Silver Mercury. Среди подавших заявки - “Московский электробус — главный экологичный городской транспорт столицы”, бренд-медиа для пиарщиков «Журнал Пиархаба» , бренд игрушек для детей Гуджитсу, “Додо Пицца”, мобильное приложение для АльфаСтрахование, ОТП Банк, Маркет будущего "Сделано в Москве" и др.

Голосование общественности по обоим конкурсам продлится с 3 апреля по 12 мая включительно на сайте премии. По правилам возможно проголосовать за неограниченное количество проектов, но только один раз в сутки. Вы можете поддерживать фаворитов каждый день. Победители будут объявлены и награждены на главной церемонии SM Awards, которая пройдет с 3 по 6 июня в клубе “Атмосфера” .

Проголосовать можно на соответствующих страницах: SM Retrograde и SM Public Vote.