«Афиша Рестораны» раскрыла гастробизнесу секреты работы с медиа

От первого пресс-релиза до партнерства через взаимное доверие

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1 и 2 апреля 2025 года прошел гастрономический ресторанный форум «Кухня» — масштабное событие, направленное на развитие профессионального сообщества шеф-поваров, рестораторов и экспертов индустрии в Екатеринбурге.

Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны» (входит в компанию «Афиша»), приняла участие в деловой программе по маркетингу с темой «Коммуникация с гастрономическими СМИ. Как ресторанному проекту работать с медиа». Она рассказала, как создавать медийный образ ресторана и поддерживать правильную коммуникацию со СМИ.

Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны»: «Сегодня недостаточно просто привлечь внимание медиа — важно строить стратегические отношения, основанные на взаимном доверии. Рестораны, которые инвестируют в долгосрочный диалог с журналистами, получают не только публикации, но и поддержку в формировании репутации. Современные медиа — это не просто каналы передачи информации, а партнеры, которые ценят экспертность, глубокое погружение в тему и уважительное отношение к своей аудитории».

Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и поиска новых решений для отрасли. В деловой программе приняли участие ведущие шеф-повара, топ-менеджеры ресторанных групп, эксперты в сфере маркетинга, туризма и HR-специалисты. В рамках мероприятия также прошли чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» и авторские мастер-классы от шефов.

«Кухня» — это площадка для шеф-поваров и рестораторов, которая помогает обрести новый взгляд на отрасль, обменяться знаниями и открыто пообщаться с коллегами и партнерами. Проект создан, чтобы повысить уровень профессионализма в отрасли.