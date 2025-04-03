Apple теряет более $250 млрд из-за тарифной политики США

Компания Apple стала одной из крупнейших жертв торговой политики США на Уолл-стрит, потеряв более $250 миллиардов рыночной стоимости, сообщает Financial Times.

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Введение пошлин на товары, импортируемые в США основными поставщиками и производственными партнерами Apple в Азии, окажет влияние на всю производственную цепочку технологического гиганта.

Генеральный директор Apple Тим Кук столкнулся с непростым выбором: либо повысить цены на электронику компании, либо взять на себя дополнительные расходы, которые могут сократить прибыль Apple на десятки миллиардов долларов.

По данным аналитиков Citi:

Более 90% производственных мощностей Apple сосредоточено в Китае

Китайским товарам грозят пошлины в размере не менее 54%

Вьетнам, где также производится продукция Apple, столкнулся с «взаимными» пошлинами в размере 46%

Индия, производящая iPhone, AirPods и часы Apple, подверглась пошлинам в размере 26%

Новые тарифы затронут всю линейку продукции Apple, производимую в этих странах.

Напомним, что цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.