Раскрыты колоссальные потери Apple из-за решения Трампа

Стало известно, сколько корпорация Apple потеряла из-за пошлин Трампа
Акции корпорации Apple в четверг, 3 апреля, упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу. Об этом пишет РБК.
Эксперты пояснили, что у компании по состоянию на декабрь 2024 года было 15,116 млрд акций в обращении. Таким образом, уточнили аналитики, в момент максимального падения ценных бумаг капитализация Apple снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн.
По их данным, к 21:12 мск падение замедлилось до 9,13%, акции торговались по $203,05.
Котировки обвалились после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в страну против Китая (34%), ЕС (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%), Тайваня (32%).
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По данным экспертов, ограничения распространились на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме.
Журналисты заметили, что глава Apple пытался добиться расположения новой администрации Дональда Трампа, однако так и не получил для компании никаких исключений в действии новых пошлин.