Ушедший из РФ французский бренд неожиданно нарастил прибыль

ООО «Шанель» — дочерняя компания Chanel — заработало 3,5 млрд рублей за 2024 год в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на финансовую отчетность.

Как утверждается, прибыль фирма показала «неожиданно». Ранее стало известно, что в 2022 году российская структура потеряла 1,8 млрд рублей, еще через год — 7,7 млрд рублей. Как сообщается, продукция бренда эти годы шла в Россию через частных закупщиков.

Также подчеркивается, что юридическое лицо все это время могло зарабатывать на своих активах. В частности, оно, вероятно, сдавало помещения в аренду и тем самым получало деньги.

«Плюс около пяти млрд рублей накоплений, которые, возможно, инвестируют. Помимо этого, финансово разгрузило и то, что фирма отказалась от ряда площадок в ТЦ, кроме флагмана на Петровке», — пишет Mash.

Как отмечается, гендиректор ООО «Шанель» Евгения Бажутова не стала комментировать ситуацию. Напомним, что в 2022 году многие компании приняли решение уйти из России после начала специальной военной операции России на Украине. Среди них был бренд Chanel. Также о закрытии своих магазинов в РФ объявила группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent. Французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика, кроме того, остановил деятельность бренд Hermes.