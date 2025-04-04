Поддельное сливочное масло нашли в двух крупных торговых сетях

Проведенные Россельхознадзором в 2024 году лабораторные исследования проб молока и молочной продукции показали, что 13,09 процента из них не соответствовали заявленному производителями составу, а в ряде случаев эксперты обнаружили запрещенные компоненты. Об этом пишут «Известия».

Больше всего подделок найдено в сливочном масле, где фальсифицированной оказалось почти четверть продукции. Пробы отбирали в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и ряде других. В каких именно торговых точках присутствовала некачественная продукция, не уточняется.

Производители фальсификата находились на территории десяти российских регионов. В их отношении проведены выездные проверки и другие профилактические мероприятия, по итогам которых вынесены 15 постановлений об административном правонарушении, объявлено 45 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а восемь производителей лишились деклараций о соответствии в отношении молочной продукции.

В России стали чаще подделывать сливочное масло: что продают вместо натурального продукта?

В одном из случаев производитель оказался несуществующим. Прокуроры Тульской области выехали для проверки ООО «Мосальский молочный завод» в деревню Кузьмино-Доможирово, но там никакого предприятия найти там не смогли.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов отметил, что система выявления и блокировки фальсификата с помощью государственных систем маркировки пока не работает. Однако он надеется, что после согласования нормативных актов со стороны Минэкономразвития доля фальсификата в молочной продукции сведется к нулю.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, что рост доли фальсификата связан со спросом. Потребители стараются купить самый дешевый продукт, не слишком обращая внимание на качество, а кроме того, торговые сети в рамках сдерживания цены выставляют требования к производителям, а те пытаются снизить себестоимость товара любой ценой. В том числе, отдельные производства доходят до выпуска фальсификата.

Ранее сеть магазинов «Светофор» подала иск против Россельхознадзора, потребовав от ведомства обосновать в обвинения в том, что она является площадкой для сбыта фальсификата, либо опровергнуть его.