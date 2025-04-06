Дмитриев заявил о большом желании компаний из США вернуться в Россию

Многие американские компании посылают запросы, связанные с возвращением на российский рынок, рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет News.ru.

Российская сторона видит большое количество запросов от компаний США в энергетической и других сферах, отметил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

По его словам, во время его поездки в Вашингтон обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Ранее Дмитриев сообщил, что масштабные акции протестов Hands Off в американских городах могут быть попыткой «глубинного государства» устроить цветную революцию.