«Газпром» отложил строительство завода в Башкирии

"Газпром нефтехим Салават" отложил строительство завода суперабсорбентов в Башкирии из-за западных санкций. Новый срок реализации проекта – 2025-2030 годы, хотя изначально планировалось завершить строительство к 2025 году.

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В компании подтвердили, что перенос сроков связан с необходимостью принятия дополнительных мер для минимизации последствий санкций. Это подтвердили и в Министерстве промышленности, энергетики и инновационной политики республики, передает "РБК Уфа".

Обе стороны отказались раскрывать актуальную стоимость проекта, ссылаясь на конфиденциальность, однако два года назад она оценивалась в 14 млрд рублей.

Завод, мощностью 45 тысяч тонн суперабсорбентов в год, призван заместить до 60% импорта этой продукции, критически важной для производства гигиенических изделий.

В 2022 году поставки суперабсорбентов в Россию были запрещены, что и подтолкнуло к развитию собственного производства.

Ранее сообщалось о том, что шесть европейских государств заявили о готовности и дальше продолжать, а может, и усиливать санкционное давление на Россию.

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