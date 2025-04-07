В РФ запретили размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta). В законе отмечается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

Новые нормы также сокращают до трех лет срок хранения Роскомнадзором информации о распространяемой онлайн рекламе, в том числе социальной. Ранее срок хранения такой информации составлял пять лет.

Документ предусматривает отложенный срок вступления новых норм в силу. Так, нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Инициатором отложенного срока вступления новых норм в силу выступила Ассоциация блогеров и агентств, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе ассоциации.

В марте 2024 года Путин подписал другой закон об ограничениях в сфере рекламы. Документ ввел запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих ресурсов.