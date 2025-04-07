Суд передал государству 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал 55% акций Петербургского нефтяного терминала государству. Об этом сообщает РБК.

Суд согласился, что контроль над терминалом был получен с нарушением закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В январе Генпрокуратура подала в суд на терминал и его совладельцев. Ведомство намерено признать недействительными сделки, проведенные в период с 2016 по 2020 год, в результате которых доля наследников бизнесмена, являющихся гражданами «недружественных» для России стран, таких как Германия и Франция, возросла до 50% акций в уставном капитале компании.

Ведомство указало на нарушение законодательства, в результате которого над этим стратегическим объектом был установлен иностранный контроль.

До этого суд накладывал арест на имущество и акции Петербургского нефтяного терминала.