Китай призвал Shein остановить перенос производства за рубеж

Правительство Китая оказывает давление на гиганта быстрой моды Shein, чтобы замедлить его усилия по переносу производства из страны, поскольку Пекин стремится сдержать исход производителей, вызванный новыми тарифами США, сообщило Bloomberg во вторник со ссылкой на осведомленные источники.

По данным Bloomberg, Министерство торговли в частном порядке призвало Shein и другие компании пересмотреть планы по диверсификации цепочек поставок за рубежом, особенно после недавнего объявления бывшим президентом США Дональдом Трампом о масштабных "ответных тарифах".

В результате Shein, как сообщается, приостановила визиты поставщиков на фабрики во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии. Согласно отчету, этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность Китая по поводу потери рабочих мест и экономического напряжения, поскольку экспортеры стремятся обойти растущие торговые барьеры.

По сообщению Bloomberg, давление со стороны правительства также отражает углубляющийся разрыв между промышленной политикой Пекина и экспортерами, сталкивающимися с необходимостью сокращать расходы на фоне исчезающих тарифных льгот.